تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بالفأس لعرضه على الطب النفسى فى الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارة بالفأس بعد مهاجمته من الخلف، وقام بتسديد عدة ضربات قوية بالفأس، لجلسة الأول من يناير، وذلك لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة 45 يومًا.



صدر القرار، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وشهدت جلسة اليوم الأحد، مناقشة المتهم، حيث وجهت له المحكمة سؤالًا عن طبيعة عمله، ليجيب، وكذلك عن هل أجرى جريمة القتل لينفي المتهم ارتكابه الواقعة، ثم بدأ بعد ذلك المدعي بالحق المدني، الذي طالب بالانضمام للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.



وتبين من أوراق القضية رقم 89393لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 2100 لسنة 2053 جنايات كلي الفيوم، قام في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بأن المتهم "حسام رمضان أحمد.ع" 38 عامًا، ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم، قام بمهاجمة جاره ويدعي "سيد عويس خلف، 43 عاما، من الخلف، حيث سدد له عدة ضربات قوية بفأس ضخم، فلفظ أنفاسه الأخيرة، جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد أحالت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد،وسكرتارية تنفيذ صالح دياب، أوراق المتهم"هاني. أ"، المتهم الذي أنهى حياة الصبي "توفيق ممدوح"، وسرقة التوك توك الخاص به وقتل شريكه "م.ب.م، 38 سنة"، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل طفل وسرقة التوك توك الخاص بك وأيضا قتل شريكه.