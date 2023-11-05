المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل جاره لخلافات الجيرة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين بيشوي النسر جميل، ومجدي محمدهريدي، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم، اليوم الأحد، حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسمكري لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال بحي الصوفي فى محافظة الفيوم.



تفاصيل الواقعة



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة العزب، مأمور قسم الفيوم ثان، بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي.



وتبين من التحريات التي قادها المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، تحت إشراف اللواء ياسر حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن خلافًا نشب بين عائلتي السمكري، والشرقاوي، بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة أخرين

فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا حول منازل العائلتين لمنع تطور المشاجرة والسيطرة على طرفيها، إذ جرى القبض على المتهمين، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومباشرة التحقيقات.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقته.

حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة.