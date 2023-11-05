الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق هائل بـ3 منازل بقرية مينا فى الفيوم

إخماد حريق هائل بـ3
إخماد حريق هائل بـ3 منازل بقرية مينا بالفيوم

شهدت قرية مينا بدائرة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، نشوب حريق هائل بـ3 منازل، وتم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وقد تسبب في حدوث بعض التلفيات في أساس المنازل وأيضا إصابة سيدة بإصابات بسيطة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد الوزير مدير أمن الفيوم، بلاغا من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة دار السلام بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية مينا بنطاق الوحدة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة الحريق وإخماده.

إخماد حريق هائل بـ3 منازل بقرية مينا بالفيوم

وتبين من خلال الانتقال والمعاينة نشوب حريق بعدد من المنازل بقرية مينا، التابع لمجلس قروي دار السلام، بمنزل "ح.  أ.  م"، 51  سنة، عامل، وانحصرت الخسائر في إصابة سيدة، ومنزل "ع. ر. ش" 41 سنة، حيث وقع الحريق بشقة بالطابق الثانى وامتدت النيران لحوش ملحق بالمنزل وانحصرت التلفيات في كمية من الطيور، ومنزل "ع. م" وانحصرت التلفيات في نفوق كمية من الطيور وكمية من البوص وكمية من الغلال، ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وانتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية والمحلية، وتم إبلاغ الشئون الاجتماعية واتخاذ اللازم نحو حصر الخسائر وتقديم الرعاية العاجلة للأسر للمتضررة.

 

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