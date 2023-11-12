محافظ بنى سويف يفتتح فعاليات الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي بدأت اليوم، بقاعة نادي الإدارة المحلية، وتستهدف تأهيل السيدات، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

وأكد محافظ بني سويف حرصه على التواجد خلال بدء فعاليات الدورة التدريبية، والتي تكتسب أهميتها كونها تأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية، حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كل المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل جلى في تقلد المرأة مناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان، منوهًا عن حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثان من المديرين والقيادات، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية.

اكتساب مهارات القيادة

وشدد على أهمية اكتساب مهارات القيادة والإدارة بجانب المهارة في الأداء التنفيذي الذي لا يكفي بمفرده في الجوانب القيادية لشغل المناصب العليا وإدارة الملفات المهمة والحيوية.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي مقدمتهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، لاسيما أنه يشرف بكونه من خريجي هذا الصرح المتميز وبات منارة للعلم والتدريب والتأهيل، إذ تمكن خلال فترة وجيزة، من تخريج كوادر شبابية تقلدت مناصب قيادية، تحت رعاية واهتمام نوعي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان ذا نظرة ثاقبة حينما راهن على الشباب ووثق بهم، وأتاح لهم فرصة ذهبية للتمكين والقيادة وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم في العمل العام.

وعبر مسئولو الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديرهم للمحافظ وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ البرنامج التدريبي، والذي سبقه ندوة تعريفية خلال أكتوبر الماضي، للتعريف وإطلاق البرنامج “المرأة تقود”، والذي سوف يُعقد على مدار 23 يومًا بمشاركة أكثر من 70 سيدة من السيدات بكل القطاعات (حكومي /عام /خاص / رائدات أعمال ) من سن 22 إلى 50 عامًا، حيث يتضمن التأهيل والتدريب محاضرات وورش عمل تتناول عددًا من المحاور والموضوعات والبرامج المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدرات المرأة على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي، مع التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.