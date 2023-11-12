تحرير 50 مخالفة لوحدات الإسكان الاجتماعى فى بدر

وجه المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بشن حملات للقضاء على أي تجاوزات أو مخالفات في المدينة، وتم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.

قامت لجنة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، بحملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة للقانون في مناطق متفرقة من المدينة. جاء ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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تفاصيل لجنة الصدوق الاجتماعي بشن عدة حملات للضبطية القضائية بمدينة بدر

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، توجيه حملة تفتيش على 744 وحدة إسكان اجتماعي في المدينة برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبمشاركة ياسر عبدالله مدير إدارة الأمن، ومحمد الزهري مساعد مدير الأمن بالجهاز، إضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى المستحقين، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يحظر على المستفيدين بيع أو تأجير الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها في حالة مخالفة ذلك، يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.