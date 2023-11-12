الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: احتفالات الميلاد ستقتصر على الطقوس فقط

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه مع بدء الاستعدادات للميلاد المجيد كثفوا من صلواتكم وأدعيتكم من أجل أن تتوقف الحرب في غزة مع بدء الموسم الميلادي المجيد فلتنطلق حملات الإغاثة من أجل مساعدة أهلنا المنكوبين في غزة.

قصر احتفالات الميلاد على الطقوس فقط 

وأضاف في تصريح له، أن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس أعلنوا عن إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة واختصارها فقط بالطقوس والصلوات داخل الكنائس.

وتابع أنها رسالة محبة وإخوة إلى أهلنا في غزة الذين يتعرضون لهذه الحرب ولهذا الدمار والخراب مع تأكيدنا بأننا في هذه المواسم المباركة يجب أن تنطلق حملات الإغاثة وجمع التبرعات دعما لأهلنا هناك ويجب أن ترفع الصلوات في كنائسنا من أجل أن تتوقف الحرب ومن أجل أن يكون الرب الإله عونا وبلسما لكل اولئك المنكوبين والمعذبين.

وواصل: “رسالة الكنائس المسيحية في القدس لا يمكن اختزالها على أنها رسالة تضامن فحسب بل هي تأكيد على إخوتنا وآلامنا واحزاننا ومعاناتنا المشتركة”.

واستكمل: ل"ا لسياسة تكميم الأفواه والترهيب والتخويف فمن يطالب بوقف الحرب ليس إرهابيا.. اكسروا حاجز الخوف ولا تترددوا بأن تقولوا كلمة الحق وطالبوا بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.. إن ما يتعرض له أهلنا في غزة من عدوان وحرب يجب أن يتوقف سريعا ولا يمكننا أن نحتمل استمرارية هذه المأساة حيث إن الدماء المسفوكة ناهيك عن الخراب والدمار والتشريد هي واقع غزة الأليم اليوم.

كما وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم نداء عاجلا الى المجتمعين في الرياض في القمة العربية والاسلامية الطارئة قائلا لهم بأننا لسنا بحاجة إلى مزيد من البيانات والخطابات والتي لا نقلل من أهميتها ولكنها وحدها ليست كافية.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة

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