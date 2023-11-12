الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطهير بالوعات الصرف بعد هطول أمطار على شوارع دمياط

امطار
امطار

تابع المهندس محمد رزق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط المتابعة الميدانية أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف الأمطار استعدادًا لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار في إطار المتابعة الميدانية والجهود المستمرة والتعامل الفوري، حيث تتابع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف الأمطار للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار وتفادي تجمعات المياه، بجانب رفع ناتج التطهير بعد الانتهاء من الأعمال بقطاع جنوب.

وشهدت محافظة دمياط، مساء أمس، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، مصحوبة مساء اليوم، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

دمياط أمطار دمياط الدكتورة منال عوض راس البر إقليم محافظة دمياط

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