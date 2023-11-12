الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار غزيرة على البلاد.. و"الرى" تواجه ببحيرات صناعية وسدود ومخرات السيول

مياه السيول
مياه السيول

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة مشروعات قومية للحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة والحد من الآثار المترتبة عنها، وذلك لحماية المنشآت العامة ومنها محطات الكهرباء والمياه، وأيضًا حماية الممتلكات العامة والخاصة والمناطق البدوية والطرق الرئيسية ببن المدن والمحافظات.

كما أبدت وزارة الموارد المائية والري، اهتمامًا كبيرًا بأعمال الحماية من أخطار السيول، باعتبارها إحدى الكوارث الطبيعية التى تؤدى إلى آثار كبيرة على المناطق المختلفة، وذلك بداية من تنفيذ أول خطة مواجهة في عام 2014، تضمنت إنشاء بحيرات صناعية ومخرات وحوائط توجيه وسدود إعاقة بلغت مايقرب من 1500 منشأ صناعى للحد من مخاطر السيول والإستفادة من المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إستصلاح وزرعة مناطق جديدة.

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من البلاد

كذلك، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق من مصر منها القاهرة وشمال الصعيد وبعض محافظات الدلتا، تكون رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح، وقد تمتد إلى جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

إنشاء 4 بحيرات صناعية وحاجز ترابي لحماية الكلاحين 

فى ذات الإطار، واصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، تنفيذ أعمال الحماية من السيول في عدة محافظات منها محافظة قنا، حيث بدأت أعمال الحفر وتكوين الحاجز الترابي للبحيرة السادسة ضمن عملية إنشاء 4 بحيرات صناعية،  وحاجز ترابي لحماية منطقة وادي الكلاحين بقنا من أخطار السيول والامطار الغزيرة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا.

txt

وزير الرى: حصاد 9،600 ملايين متر مكعب من مياه السيول على دهب وشلاتين

txt

وزير الرى يعلن مخرجات أسبوع القاهرة السادس للمياه ويكرم شباب المبتكرين

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، إنه تم وضع خطة أعمال متكاملة لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول في المناطق المعرضة لها، وخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة التى قد تتحول إلى سيول جارفة، وذلك لحماية المنشآت الحيوية والمناطق البدوية والمنتلكات الخاصة.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه يتم اتخاذ عدة إجراءات للحماية من الأمطار الغزيرة تتضمن متابعة صور الأقمار الصناعية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ومناسيب المياه في الترع والمصارف لاستمرار تشغيل محطات الشرب، إضافة إلى خطة مشروعات لحماية المدن والمنشآت السياحية والقرى البدوية والطرق وخطوط الإتصالات والمياه والكهرباء، وأيضًا حماية المواطنين من أية مخاطر ناجمة عن السيول.

السيول والأمطار الغزيرة بحيرات صناعية ومخرات وزاره الموارد المائيه أمطار غزيرة على مناطق متفرقة إنشاء بحيرات صناعية أخطار السيول

مواد متعلقة

وزير الرى: توفير المياه للمشروعات القومية وإنهاء تأهيل ترع "حياة كريمة" ديسمبر المقبل

وزير الرى: حصاد 9،600 ملايين متر مكعب من مياه السيول على دهب وشلاتين

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

النقل: تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

ياعالم أوقفوا إطلاق النار في غزة.. هل من آذان صاغية؟!!

محمد رفعت

مصر في القمة !

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب