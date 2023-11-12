الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ7 متهمين والمشدد 3 سنوات لآخرين بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "ا.ض.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمتهمة " ه.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص بالاتجار فى الشابو والأفيون والحشيش والأقراص المخدرة ترامادول، كما تم ضبط بنادق آلية آلية بحوزتهم بدائرة مركز جهينة.

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وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين  بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش والأفيون والأقراص المخدرة ترامادول على نطاق واسع، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة  والحشيش والأفيون وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المؤبد لـ7 متهمين المخدرات السجن المؤبد محكمة جنايات سوهاج الشابو

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