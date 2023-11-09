الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كلب" يقود عاطلًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، شخصًا بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بـقتل آخر إثر مشادة بينهما بسبب "كلب".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب والمستشار خالد عبدالسلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى وسكرتير المحكمة مينا منصور.

وتعود أحداث الواقعة، إلى وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، ما دفع المجني عليه لصفع المتهم، فما كان من الجاني إلّا أن أخرج سكينًا من ملابسه وطعن الضحية بالشريان الفخدي الأيمن قاصدًا إزهاق روحه.

وكشف أمر الإحالة، عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وشقيقه لاتهام شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة كلب مملوك له، وبعرض المتهم على النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المؤبد مصادرة السلاح الأبيض المصاريف الجنائية جنايات الدخيلة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب

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