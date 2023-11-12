الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بطهطا فى سوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد الدائري الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين إحدهما ملاكي والأخرى ميكروباص عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحدى السيارتين، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص وسقوط السيارة على جانب الترعة، وتم تقل المصابين للمستشفى العام بطهطا للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارتين بدائرة مركز شرطة طهطا شمال سوهاج ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مصادمة على الطريق الدائري الزراعي الغربي بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بين سيارة ميكروباص (ه.ع. أ) 7628 والسيارة ملاكي (ه. ق. ب) 5163، مما نتج عنه سقوط السيارة الملاكي على حافة الترعة ولم تصل لمياه الترعة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارتين، وتم نقل المصابين للمستشفى العام بطهطا لتلقي العلاج اللازم.

وتم الدفع بالقوات والمعدات إلى مكان التصادم، وتم رفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج ميكروباص سقوط السيارة جانب الترعة

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