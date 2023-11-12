الأرصاد: سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم، حيث شهدت معظم محافظات مصر تساقطا للأمطار في فترات الصباح الباكر حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الأرصاد في منشور على "فيسبوك"، أن مناطق القاهرة الكبرى تشهد الآن أجواء شتوية منذ بداية فصل الخريف.

وأكدت أن البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا في مناطق متفرقة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

موعد بداية فصل الشتاء:

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المفترض أن ينتهي فصل الخريف يوم 20 ديسمبر، ومن المقرر أن يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، هو الموعد المحدد والرسمي لبداية فصل الشتاء للعام 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، ثم يستقبل المواطنون فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023:

القاهرة 28 20

بنها 28 20

دمنهور 28 19

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 27 17

كاترين 25 13

الطور 28 19

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

الغردقة 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 29 23

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 27 18

المنيا 26 17

أسيوط 28 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18