الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على شوارع الفيوم.. ورفع حالة الطوارئ (صور)

سقوط أمطار كثيفة
سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، طقسًا سيئًا وهطول أمطار على كافة أنحاء المحافظة.

 

وأعلنت الأجهزة التنفيذية عن الاستعداد الكامل والجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية من خلال تواجد جميع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والطرق للتصدي لأي متغيرات في الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة.

 

سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم.. ورفع حالة الطوارئ  

 

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للأفراد والمعدات ومتابعة تقلبات الطقس على مدار الأيام القادمة بسبب تنبؤات الطقس بدخول البلاد فى موجة من التقلبات الجوية، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع كافة الاحتمالات حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

وجرى تشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولًا بأول على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية بوضع كل المعدات وسيارات وجرارات الكسح على الجاهزية القصوى وصيانة أي معدة معطلة للعمل على التعامل مع كافة الاحتمالات، مع التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف على مستجدات الأمور واستعداد وحدة التدخل السريع للتدخل فورًا.

 

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وكذا البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين.

وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المشترك بين كل الجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات حفاظًا على الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم
سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم
سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم
سقوط أمطار كثيفة على شوارع محافظة الفيوم
سقوط أمطار كثيفة محافظة الفيوم رفع حالة الطوارئ بالفيوم الأجهزة التنفيذية الدكتور أحمد الأنصارى

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