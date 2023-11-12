أمطار غزيرة فى الغربية.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة مصحوبة ببرق ورعد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبدأت الأمطار بالسقوط منذ مساء يوم أمس السبت، حيث كانت بداية خفيفة قبل أن تشتد تدريجيًا، وقد امتلأت السماء بالغيوم، ما دفع محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه الأمطار والتقلبات الجوية المرتقبة، ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الخميس المقبل.

وتأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بتلك التغيرات المناخية، حيث بدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت درجات الحرارة من متوسطة خلال النهار والانخفاض بشكل معتدل خلال الليل. ومع تزايد هطول الأمطار، تحولت الأجواء إلى باردة ورطبة.