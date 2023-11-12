الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة فى الغربية.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، أمطارًا غزيرة مصحوبة ببرق ورعد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبدأت الأمطار بالسقوط منذ مساء يوم أمس السبت، حيث كانت بداية خفيفة قبل أن تشتد تدريجيًا، وقد امتلأت السماء بالغيوم، ما دفع محافظ الغربية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة هذه الأمطار والتقلبات الجوية المرتقبة، ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الخميس المقبل.

وتأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بتلك التغيرات المناخية، حيث بدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت درجات الحرارة من متوسطة خلال النهار والانخفاض بشكل معتدل خلال الليل. ومع تزايد هطول الأمطار، تحولت الأجواء إلى باردة ورطبة.

محافظة الغربية هطول أمطار غزيرة وظهور البرق مع سماع صوت الرعد إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نت بداية خفيفة قبل أن تشتد تدريجيا محافظ الغربية بالوعات المطر شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي

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