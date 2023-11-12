الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة وتغير مناخى ورفع حالة الطوارئ فى محافظة الغربية

أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، مساء اليوم السبت،  سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة، مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وامتلأت السماء بالغيوم، مما دفع محافظ الغربية للإعلان عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية المتوقعة، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، ومع استمرار الأجواء المعتدلة خلال الليل، بدأت الأمطار تتساقط منذ فترة قصيرة.

واستجابةً لتلك الأحوال الجوية، أصدر محافظ الغربية تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام برعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات، كما تم توجيه الاهتمام لربط شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس قد تؤثر على المحافظة، وتم أيضًا تخصيص سيارات وعمال إضافيين للتعامل مع تجمعات المياه المحتملة والتعامل مع أي مشاكل بسرعة.

أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
أمطار خفيفة علي الغربية
سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار استمرار الأجواء المعتدلة خلال الليل مراجعة بالوعات المطر الموجودة في الشوارع شركة مياه الشرب والصرف الصحي طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة التعامل مع أي مشاكل بسرعة

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