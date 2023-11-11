طارق رحمي يستعرض مشروعات محافظة الغربية خلال مؤتمر “حكاية وطن”

استعرض طارق رحمي محافظ الغربية، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مشروعات محافظة الغربية خلال الـ ٩ سنوات الماضية.

وفي قطاع الكباري ٢١مشروعا بتكلفه ٥٥ مليون جنيه ومعظمها في حياة كريمه وفي السكه الحديد ٩٠ مشروع بتكلفة ٢مليار جنيه عبارة عن تطوير المزلاقانات والمحطات والتي ٧٣ محطه تم تطوير ١٦ محطة منهم خلال الـ ٩ سنوات و٨٦ مزلقان تم تطوير ٧٥ مزلقان منهم بنسبه ٨٧٪؜ مشرا الى ان المزلقانات كانت سبب في العديد من حوادث التصادم وعانى منها العديد من المواطنين، واستعرض المحافظ بعض الصور للمحطات التي تم تطويرها.

١٧ مشروع اسكان ١،٩ مليار جنيه مقارنةً ب ١٥ مشروع من ٢٠٠٤ الى ٢٠١٤

وفي مشروعات قطاع الاسكان استشهد المحافظ بكلمة الرئيس عندما قال كل مواطن هيحتاج شقه هنديهاله، وبالرغم من أن محافظة الغربية تعاني من وجود الأراضي إلى أنه هناك العديد من مشروعات الاسكان التي انشات خلال الفتره الماضيه ١٧ مشروع ١،٩ مليار جنيه مقارنةً ب ١٥ مشروع من ٢٠٠٤ الى ٢٠١٤ والميزه ان المشروعات متنوعه وذات فئات مختلفه (اسكان استثماري، اجتماعي، اسكان بديل للعشوائيات،اسكان للمناطق الغير مخططه والعشوائية،عمارات سكن كريم) وتطوير ٧ مناطق غير مخططة ٥ في طنطا و٢ في المحله بتكلفه ٤١١ مليار جنيه.

وانشاء ١٤ مركز تكنولوجي بتكلفه حوالي٣٠ مليون جنيه

وفي مشروعات المحليات التي تقدم خدماتها للمواطنين بداية من رقمنة محافظة الغربية وانشاء ١٤ مركز تكنولوجي بتكلفه حوالي٣٠ مليون جنيه فقامت المحافظة برقمنه الديوان العام وربط الادارات والمكاتب ببعضها البعض، وقامت الدولة بإدخال خطوط الفايبر في ٧٢٨ مؤسسه حكوميه من أصل ١٥٠٠ مصلحة فضلا عن انشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه العامه والذي من خلاله يتم متابعة كافة ما يتم في المحافظة.

و٧٧ مشروعا في المحليات (٩مشروعات إنشاء مجمعات خدمات حكومية حياة كريمة،١١مشروع انشاء وحدات محليه، ٢ انشاء مواقف نموذجيه،٥مشروعات انشاء مواقف نموذجية في حياه كريمة،2 مشروع انشاء اسوق نموذجيه، 8 مشروعات اسواق نموذجيه حياه كريمه، انشاء 8 مشروعات وحدات حمايه مدنيه في حياة كريمه، 2مشروع انشاء ورفع كفاءة المجازر، 1 انشاء وحدة مرور المحله، 4 مشروعات انشاء نقاط شرطه حياة كريمة).

وفي مشروعات تحسين البيئة 4 مشروعات (2مشروع تطوير مصنع لتدوير القمامة بدفره والمحله،2 مشروع نقطه وسيطه بسمنود وزفتى) والمشروعات الكبرى وتشغيل الشباب 11مشروع ( 3مشروعات للقوى العاملة، 1مشروع مبادرة مشروعك، انشاء شارع 306، انشاء منطقة عربات الطعام المتنقلة، 3 مشروعات مجلس قومي للمراه، 2مشروع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره) وإطلاق مبادرة نحن الأكثر انتاجا للقرى المنتجة.

وفي قطاع الصناعة مشروعين ( انشاء مجمع صناعي بالمحلة، وانشاء مصنع مصر للغزل والنسيج وتجديد وتطوير ورفع كفاءه 2 مصنع داخلي بشركة مصر للغزل والنسيج وقال رحمي انه عندما تذكر محافظة الغربية والمحله يذكر مصنع مصر للغزل والنسيج بالقطن المصري الاصيل المنتج المحلي في شركة مصر 40 طن بعد التطوير السنه القادمه سيصل الى 120 طن بمعدل 3 اضعاف الوبريات 4 طن ستصل الى 25 طن الاقمشه 65 الف متر ستصل الى 130 الف متر المفروشات 70 الف طن ستصل الى 135 ألف متر.

مشروعات استثمارية 3 منهم محطة انتاج البيض والمنطقه اللوجستية ومشروعات الحضارية تطوير محيط السيد البدوي تطوير المحطة تطوير مسار العائله المقدسه والمشروعات الخدمية البريد 41 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه مشروعات الري 105 مشروع بتكلفه 1،8 مليار جنيه مشروعات الزراعه 9 مجمعات زراعيه، مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 13 مشروع بتكلفه 504 مليون جنيه، و45 مشروع غاز بتكلفه 2،9 مليار جنيه ومشروعات الكهرباء 90 مشروع بتكلفة 4،1 مليار جنيه والصرف الصحي 115 مشروع بتكلفه 5،8 مليار جنيه، ومياه الشرب 41 مشروع بتكلفه 896 مليون جنيه، ومشروعات الاوقاف 366 بتكلفه 674،6 مليون جنيه والتضامن 21 مشروع بتكلفه 228 مليون جنيه و10 مشروعات ثقافيه بتكلفه 172 مليون جنيه و251 مشروع شباب ورياضه بتكلفه 312 مليون جنيه ومشروعات الطب البيطري من انشاء المجازر شبشير النصف الي والوحدات الزراعيه البيطرية ومشروعات التموين 250 مشروع منهم الصوامع ومكاتب التموين، و562 منفذ ثابت و57 منفذ متحرك وقال رحمي هنا لابد ان اقدم التحيه للمنطقة الشمالية العسكريه والقوات المسلحه على الدعم الدائم للمحافظة وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للشعب المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصرى دائما شعب باسل واعي يقف في ظهر وطنه موجها التحيه للجيش والشرطة درعي الوطن وسيفه

والتحية للقوات المسلحة الموجودة دائما في أوقات الأزمات بكل أنواعها والجيش يد تبني وتحمي وتحرس وتنمي ويد أخرى تدافع عن الوطن على الحدود ضد أي عدو

وتحية كبيرة للقائد الملهم والشجاع والذي حمل روحه على كفه وتولى المسئولية في فترة صعبه وواجه قدر كبير من التحديات ولم يفرط في حق مصر في أي شئ.