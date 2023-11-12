استكمال زراعة 1000 شجرة مثمرة ضمن فعاليات معسكر قوافل جامعة سوهاج الرياضية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات معسكر التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع والذي يستهدف زراعة ١٠٠٠ شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لـ"زراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة".

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الفوج الخامس من الطلاب المشاركين بالمعسكر قام باستكمال زراعة الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة، مثمنًا تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف إلى تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية، إن الفوج الخامس بدأ أعمال المعسكر بالاصطفاف وتحية العلم وذلك على أرض ملاعب المدينة الجامعية، لافتًا إلى أن الكلية تحرص على تنظيم مثل تلك المعسكرات كل عام لحث الطلاب على المشاركة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أنه يشارك بالمعسكر ١٢٠٠ طالب وطالبة موزعين بواقع ٢٠٠ طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ٦ أفواج، مشيرًا إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ الجمعة الموافق ١٣ أكتوبر، وسيتختتم المعسكر فعالياته يوم ١٧ نوفمبر الجاري.

فيما أطلقت جامعة سوهاج استمرارًا لسلسلة قوافلها الطيبة والبيطرية المجانية، لخدمة أهالي قرية السلاموني بمركز اخميم، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص الجامعة على توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، حيث تم تنظيم تلك القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون بين ادارة رعاية الشباب بالجامعة ومديريه الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري والطب البيطري، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية السلاموني وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية تضمنت ١١ تخصص طبي مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جلدية، رمد، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٥١٦ مواطن في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

كما أضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل عدد ٢٣ حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١١ طبيبا.