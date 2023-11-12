الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماية الأراضى" تحبط محاولة التعدى على أرض زراعية بقرية شطورة فى سوهاج

محاولة التعدى على
محاولة التعدى على أرض زراعية بقرية شطورة فى سوهاج

نفذت لجنة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمدينة طهطا بسوهاج، حملة إزالة تعدي على أرض زراعية بناحية مجلس قروى شطورة، على مساحة 9  قراريط تقريبًا، كائنة بحوض الساحل البحري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بشطورة 

وتم خلال الحملة إزالة أعمال بناء على أرض زراعية بالطوب الأبيض(البلوك)، وذلك بمعرفة مسئولي لجنة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بطهطا، ومسئول حماية الأراضي بقرية شطورة، ومسئول الإدارة الزراعية بقرية شطورة، ومسئول التنظيم بمجلس قروي شطورة، حيث شددوا على مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف. 

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محاولة التعدى على أرض زراعية بقرية شطورة فى سوهاج
لا يتوفر وصف.
محاولة التعدى على أرض زراعية بقرية شطورة فى سوهاج
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