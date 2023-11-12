الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يحيل قرارين باتفاقيات دولية للجنة التشريعية

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

استكمال مناقشة مستجدات منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية

يأتي هذا فيما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا على، اجتماعا اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مستجدات منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة، بالمطارات الحالية، وما انتهت إليه أعمال التطوير في المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية تشمل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

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