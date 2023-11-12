جرائم إنسانية جديدة فى غزة.. حصار المستشفيات وقناصة إسرائيل يستهدفون الممرات الآمنة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع احتدام القتال حول مستشفى الشفاء في غزة والحصار الإسرائيلي له، انقطع التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاة المرضى، بما في ذلك طفل رضيع، بينما اضطرت 4 مستشفيات أخرى إلى الإخلاء بناء على أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك في ظل الإبلاغ عن استهداف قناصة من إسرائيل النازحين الفلسطينيين من شمال غزة، ما يعني أن الممرات غير آمنة كما ادّعى الجيش الإسرائيلي.

انهيار المستشفيات والقناصة يستهدفون الأفراد

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن المستشفى الرئيسي في غزة انهار بشكل كامل، أمس السبت، بعد الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ووفاة طفل خديج في الحاضنة، وأربعة مرضى آخرين على الأقل، وفقًا لمدير المستشفى ووزارة الصحة في غزة.

وأضافت أنه بدون وقود لتشغيل المولدات، غرق مستشفى الشفاء في مدينة غزة في الظلام وتوقفت معداته الطبية عن العمل، ولأسابيع– مع قطع إسرائيل إمدادات الوقود والكهرباء– اعتمد المستشفى على مولدات احتياطية وإمدادات متضائلة من الوقود.

توقف وحدة غسيل الكلى عن العمل

وقال مدير المستشفى، الدكتور محمد أبوسلمية: "كان لا بد من توقف العمليات الجراحية، لقد توقفت وحدة غسيل الكلى ووحدة الأطفال حديثي الولادة، وأصبح الوضع مأساويًا للغاية، حيث مات طفل بسبب نقص الأكسجين والكهرباء والحرارة".

وقال مدحت عباس، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الطاقم الطبي اضطر إلى إجراء تنفس صناعي يدوي لبعض المرضى في العناية المركزة لعدة ساعات بعد توقف أجهزة التنفس الصناعي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه خلال الأيام القليلة الماضية توغل الغزو البري الإسرائيلي للقطاع في عمق مدينة غزة، وأغلق ببطء على المستشفيات التي وفرت الملاذ لعشرات الآلاف، حيث تدعي إسرائيل إن عمليات حماس العسكرية التي تُجري في الأنفاق موجودة أسفل المستشفيات.

بعض الذين حاولوا مغادرة "الشفاء" أمس تعرضوا لإطلاق النار من قبل قناصة إسرائيليين

وتابعت أنه في مستشفى الشفاء، حوصر الآلاف من المرضى والجرحى والنازحين المصابين بأمراض خطيرة في الداخل، بينما تحاصر الدبابات والقوات الإسرائيلية المجمعات، ويطلق القناصة النار من حين لآخر، وفقًا لوزارة الصحة والأطباء وبعض الشهود الذين يحتمون بالداخل.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المرضى والأشخاص الذين لجأوا إلى المستشفيات في مدينة غزة بالنزوح إلى الجنوب، حيث تم إخلاء أربعة مستشفيات في المدينة يوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن بعض الذين حاولوا مغادرة مستشفى الشفاء يوم السبت، بما في ذلك عائلة، تعرضوا لإطلاق النار من قبل قناصة إسرائيليين، وقُتل شخص واحد على الأقل، وفقًا للعديد من الأشخاص في مستشفى الشفاء.