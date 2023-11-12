الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بينهم أطفال.. "الصحة الفلسطينية" تعلن وفاة مرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت وزارة  الصحة الفلسطينية عن وفاة مرضى بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بينهم أطفال، وتتوقع مزيدًا من الوفيات، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

أصبحنا نلمس الموت في كل لحظة داخل مجمع الشفاء الطبي

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفى الأبرز على مستوى فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع الكبير خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وبالتالي المجمع الآن بلا كهرباء بما يهدد حياة المرضى والأطفال داخل الحضانات، بالإضافة إلى الجرحى الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في غرف العمليات.

وتابع: أصبحنا نلمس الموت في كل لحظة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب قصفه واستهدافه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن، مؤكدًا أن الاحتلال لا يسمح لنا بدفن موتانا في هذه اللحظة.

الصحة الفلسطينية فلسطين قطاع غزة مستشفى الشفاء بقطاع غزة

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