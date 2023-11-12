الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور.. محافظ أسيوط يستقبل وزير العمل فى "المطار الدولى"

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، في مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، وذلك في بداية جولة ميدانية للوزير داخل مواقع العمل بالمحافظة.

ودارت نقاشات على هامش الاستقبال بين الوزير والمحافظ بشأن التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة، تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

مديرية العمل بأسيوط 

وحسب بيان للوزارة، قال على سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، إن جولة الوزير حسن شحاتة  اليوم، لمدة يوم واحد، يلتقى خلالها قيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمالا، ونقابيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة، جولة في مواقع عمل ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج، وإفتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية، وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 ويفتتح الوزير والمحافظ ملتقى للتوظيف، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، ينعقد بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتوفير فرص عمل للشباب في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

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كما يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ويلتقي متدربين ومتدربات، ويسلم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة من الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

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 يفتتح "الوزير" خلال الجولة "مكتب تشغيل أسيوط"، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات "الرقمنة"، وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كل المحافظات.

وفي ختام اليوم يلتقى الوزير جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

وتعتبر محافظة أسيوط من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم مجمعات ومواقع صناعية وإنتاجية، عديدة في مجالات البترول، والأسمنت، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والجلود، وبها 6 مناطق صناعية ببنى غالب، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابى بمركز أبوتيج، ومدن جديدة منها مدن: أسيوط الجديدة، وناصر الجديدة فى الهضبة الغربية، وفي الرحاب، كما أنها من المحافظات المستهدفة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  يوم 2 يناير 2019.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حياة كريمه مطار أسيوط الدولي وزير العمل حسن شحاتة جولة ميدانية

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