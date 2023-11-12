دبلوماسى سابق: القضية الفلسطينية عادت للعالم.. وأحداث غـزة أثبتت أكاذيب منظمات حقوق الإنسان

قال السفير محمد حجازي، وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الإسلامية تعبر عن تلاحم عربي إسلامي ودولي، لأن كل شوارع أوروبا اليوم في لندن وبرشلونة وبرلين وبروكسيل شهدت مئات الآلاف من المتظاهرين لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بمجازر الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن المشهد الدولي يؤكد أن هناك حراك في المجتمع الدولي، وهناك تحول في بعض المواقف على رأسها الموقف الفرنسي، لافتًا إلى أن حديث ماكرون لإسرائيل، وانتقاد نتنياهو لتصريحاته، هي تعبير عن التحول الذي بات واضحًا بسبب عزم وصمود وصلابة شعبنا في غزة.

وأوضح أن الموقف العربي والإسلامي، خلال قمة الرياض، عبر عن رؤية متحدة وفقًا لخريطة طريق محددة المعالم أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورية ومستدامة لغزة، ثم الانطلاق بعد ذلك في رؤية لحل الدولتين تتسق مع مقررات الشرعية الدولية، كما أكد على ضرورة الوقوف ضد التهجير القسري وجريمة الحرب التي كان يخطط لها، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية عادت للعالم وأحداث غـزة أثبتت أكاذيب منظمات حقوق الإنسان.