قصواء الخلالى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض كانت محددة وقوية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية في الرياض كانت محددة وقوية، وبها الكثير من النقاط المحددة لمطالب الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخلالي خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أنه على رأس تلك الكلمات المحددة القوية حل القضية الفلسطينية عن طريق حل الدولتين.

كما أشارت إلى أن الحديث في القمة العربية الإسلامية لم يكن مطلقًا أو مرسلًا، مؤكدة أن مجمل العرب والمسلمين يطالبون بطلبات محددة.

وأكدت أن القضية الفلسطينية هي محرك المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي حتى منذ دقائق مستمر على قطاع غزة.