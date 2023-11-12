نائبة بريطانية: سأصوت على وقف إطلاق النار فى غزة فورًا لإنقاذ الأطفال

أكدت زارا سلطانة، النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أنها ستقوم بالتصويت من قلبها الأسبوع المقبل لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار وإنقاذ أطفال غزة، وذلك بعد مشاركتها، بكلمة لها في المسيرات الداعمة لفلسطين في لندن.

وكتبت زارا، عبر حسابها على تويتر: "كان من الممكن إنقاذ الأطفال الذين قتلوا في غزة اليوم لو تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بالأمس، لذلك قلت فى مظاهرة لندن: في التصويت المتوقع في البرلمان هذا الأسبوع سأصوت من كل قلبي لصالح وقف فوري لإطلاق النار".