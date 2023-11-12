الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تحبط 24 محاولة هجرة غير شرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أحبطت السلطات التونسية، 24 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعي من بينهم 38 تونسيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطنى التونسي - في بيان السبت - أنه تم انتشال 7 جثث من بينهم جثة رضيع، مشيرا إلى أن 24 رحلة قد انطلقت من سواحل محافظة صفاقس، وتم ضبط 24 شخصا مطلوبين أمنيا، وتم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 3 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واستقطاب أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: انقطاع تام للكهرباء بمستشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلى (فيديو)

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى: مصير بيروت سيكون مثل غزة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى: انطلاق صفارات الإنذار فى منطقة غلاف غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس