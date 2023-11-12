الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وقوع قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق العديد من القنابل الضوئية في سماء غزة، وفي الوقت نفسه أعلن الإعلام الفلسطيني عن سماع صفارات إنذار في غلاف غزة.

وزارة الصحة: الاحتلال يقوم بعملية تطهير عرقي

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتطهير عرقي بكل وحشية ونازية لليوم الـ36 على التوالي.

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانًا مُركزًا منذ الأمس وحتى اللحظة على مستشفيات قطاع غزة خصوصًا في شمال القطاع.

وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف المستشفى الأبرز على مستوى فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع الكبير خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وبالتالي المجمع الآن بلا كهرباء بما يهدد حياة المرضى والأطفال داخل الحضانات بالإضافة إلى الجرحى الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في غرف العمليات.

القاهرة الإخبارية وقوع قصف قوات الاحتلال اشتباكات عدة مناطق بقطاع غزة

مواد متعلقة

متحدث الـ"أونروا" يكشف مستجدات صادمة بعد قصف قوات الاحتلال مجمع الشفاء بغزة

أمير قطر: نطالب بتحقيق دولى لاستباحة الاحتلال الإسرائيلى قصف المستشفيات

قصف إسرائيلى يستهدف الحدود الجنوبية اللبنانية

"القاهرة الإخبارية": 13 شهيدًا وعشرات الجـرحى فى قصف على بيت لاهيا والنصيرات

القاهرة الإخبارية: استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمنطقة بيت لاهيا

دراسة: عدد شهداء المدنيين من قصف جيش الاحتلال أضعاف ما يتم ذكره

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى: مصير بيروت سيكون مثل غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس