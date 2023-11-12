عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وقوع قصف مكثف لقوات الاحتلال واشتباكات في عدة مناطق بقطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق العديد من القنابل الضوئية في سماء غزة، وفي الوقت نفسه أعلن الإعلام الفلسطيني عن سماع صفارات إنذار في غلاف غزة.

وزارة الصحة: الاحتلال يقوم بعملية تطهير عرقي

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتطهير عرقي بكل وحشية ونازية لليوم الـ36 على التوالي.

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانًا مُركزًا منذ الأمس وحتى اللحظة على مستشفيات قطاع غزة خصوصًا في شمال القطاع.

وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف المستشفى الأبرز على مستوى فلسطين وهو مجمع الشفاء الطبي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع الكبير خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وبالتالي المجمع الآن بلا كهرباء بما يهدد حياة المرضى والأطفال داخل الحضانات بالإضافة إلى الجرحى الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في غرف العمليات.