استمرار القصف الإسرائيلى لغزة خلال البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية

تستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية في قصف الأحياء في قطاع غزة، وذلك خلال البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية، وتغطيتها لما يحدث في غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تبادلًا لإطلاق النار في جنين، بالإضافة إلى عدد من الغارات الإسرائيلية بعدة مناطق في قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوب مخيم جنين شمال الضفة الغربية.