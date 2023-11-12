أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط وحملات لكسح المياه

شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة في عدة مناطق داخل المحافظة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تساقط الأمطار خلال الفترة المقبلة على مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.