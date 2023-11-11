إصابة 4 في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالبلينا جنوب سوهاج

شهد طريق المرور بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة وعدم إتباع قواعد المرور، نتج عن التصادم إصابة 4 أشخاص من مستقلى الدراجتين تم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزى، وذلك لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية البلينا جنوب محافظة سوهاج، بين دراجتين ناريتين ووجود مصابين.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة وقوع حادث تصادم بطريق المرور بين دراجتين ناريتين على الطريق بدائرة مركز البلينا نتيجة عدم إتباع قواعد المرور، وزيادة السرعة أثناء القيادة نتج عن التصادم إصابة س. م. ق 47 سنة بجرح متهتك بالساق اليسرى، وإصابة ي. خ. ج 20 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وإصابة م. ع. ع 13 سنة بكسر بالساق اليمنى، وإصابة إ. ر. ع 18 سنة بجرح ردى بالقدم اليسرى.

تم الدفع بالجهة المختصة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق، وتمت إعادة حركة السير عليه عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم إخطار جهة التحقيق المعنية لإجراء شئونها.