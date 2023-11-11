السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 باستخدام الرقم القومي

الحج
الحج

في الساعات الأخيرة تصدر البحث عن  نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن نتيجة القرعة السبت 11 نوفمبر 2023 في أربعة محافظات وهي القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، وستستمر الإعلانات في مديريات الأمن بالمحافظات حتى الخميس 16 نوفمبر 2023. 

حج القرعة عام 2024 

وفي إطار خدماتنا المقدمة المقدمة للقراء يوميًا، سنرصد فيما يلي مواعيد إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024، وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية. 

جدول إعلان نتيجة قرعة الحج عام 2023 

وقد حددت وزارة الداخلية موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول التالي.

 سيتم الإعلان عن  نتيجة قرعة الحج 2024 اليوم السبت 11 نوفمبر في محافظات "القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح"، وسيستمر الإعلان عن النتائج غدًا الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات "الإسكندرية - دمياط - الدقهلية - المنيا - القليوبية".

 

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تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023

وسيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 في محافظات "البحيرة - بورسعيد - الغربية - بني سويف - جنوب سيناء - أسوان"، وسيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في محافظات "كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - المنوفية - الفيوم".

 كما سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في محافظات "أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر"، وأخيرًا سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في محافظات "سوهاج - قنا - شمال سيناء".

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج باستخدام الرقم القومي:

 

للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج باستخدام الرقم القومي، يمكنك الدخول إلى بوابة الحج المصرية التابعة لوزارة الداخلية بعد إجراء القرعة العلنية واتباع الخطوات التالية: 

- قم بالدخول إلى رابط بوابة الحج المصرية الموحد من  خلال هذا الرابـــــــط

- اختر "استعلام نتيجة القرعة".

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل رقم المصنع.

- أدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع.

- اضغط على "بحث".

- ستظهر النتيجة إذا كنت فائزًا أو غير فائزًا.


اقرأ أيضًا: تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

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