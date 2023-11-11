الوكيل يكشف موعد بدء الصبة الخرسانية الأولى للمرحلة الرابعة بمحطة الضبعة

كشف الدكتورأمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تضمن يوم الاحتفال بعيد الطاقة النووية الثالث في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة.

وأشار الوكيل في تصريح خاص لـ«الدستور»، إلى أن هيئة المحطات النووية تسير في بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وفق برنامج زمني محكم ولدينا برنامج نووي طموح لتوليد الكهرباء.

أعلن د. أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة لبدء أعمال التركيب في نوفمبر المقبل من العام الجاري.

وتقدم "الدستور" أبرز المعلومات عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة التي وصلت ميناء الضبعة:

1- أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل من روسيا يوم 17 أكتوبر الماضي.

2- إجمالي الشحنة 455 طنًا، وقد تم وصولها وتفريغ حمولتها بأمان وفق المخطط.

3- يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل يوم 19 نوفمبر تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الثالث.

4- مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي من الجيل الثالث المتطور 3+.

5- المصيدة عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

6- المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

7- تتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

8- بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشتمل عقود محطة الضبعة على أربع حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود طويل الأجل على مدى العمر التشغيلى للمحطة - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد).