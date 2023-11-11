بورنموث يهزم نيوكاسل بثنائية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق نيوكاسل يونايتد من مضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وكذلك كان الأداء الهجومي متبادلًا بينهما ولكن في مستوى متوسط.

وهدد لاعبو الفريقين المرمى في أكثر من فرصة وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم ولكن أغلب محاولاتهم خرجت من الملعب.

وسدد لاعبو فريق بورنموث، صاحب الأرض، 4 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 3 محاولات لفريق نيوكاسل وخرجت أخرى من الملعب.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

واستحوذ فريق نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي بأفضلية لفريق بورنموث وقدم لاعبو نيوكاسل أداءً هجوميًا متوسطًا.

وسجل دومينيك سولانكي هدف التقدم لفريق بورنموث في الدقيقة 60 بعدما اخترق منطقة جزاء نيوكاسل واستغل ارتطام الكرة بقدم المدافع وسدد الكرة على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية، بينما استمر فريق بورنموث على أدائه الهجومي القوي وسعى لتسجيل الهدف الثاني.

وأضاف سولانكي ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه في الدقيقة 73.

وسدد لاعبو بورنموث 10 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 8 محاولات لفريق نيوكاسل وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق بورنموث.

ورفع بورنموث رصيده لـ9 نقاط في المركز الـ17، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 20 نقطة في المركز السابع.