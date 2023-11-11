الفقي: مصر الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت بشرف وكرامة منذ اليوم الأول في القضية الفلسطينية

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقى، إنه من خلال رصد تحليل عشوائي لاهتمامات الأسرة المصرية اتضحت المفاجأة أن 98% من النتيجة أثبتت أن أولويات الأسرة المصرية هو الاهتمام بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت بشرف وكرامة منذ اليوم الأول في القضية الفلسطينية.

وأضاف المفكر السياسي خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، نحن الدولة الوحيدة التى تتعامل بكل وضوح فيما يخص القضية الفلسطينية.

الجميع أصبح يري أن إسرائيل ترعى الإرهاب

وشدد الفقي، أن الجميع أصبح يرى أن إسرائيل ترعى الإرهاب، وما قامت به خلال الأيام الماضية من أعمال عنف وقتل لا تدل أبدا أننا نعيش في القرن الـ٢١، وهناك محاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية على أراض عربية جديدة ، ولم يكفيهم ما قاموا به سابقا.

وأشار الفقي، إلى أن هذا الحدث يؤكد أن قطاعات الشعب يقف خلف رئيسه الذي يتصرف بكل قوة في قضية حساسة، وأعتقد أن رصيد الرئيس السيسي زاد نتيجه لموقفه الشجاع والتصدى لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن رئيس أكبر دولة في العالم وهي أمريكا والتي من المفترض أنها كانت تقود السلام ولكن رأينا رئيس هذه الدولة يتابع ويحضر مع مجلس الحرب الإسرائيلي عمليه قتل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هؤلاء الجماعات انتزعت منهم الكرامة.

وأكد الفقي، أن موقف مصر واضح وداعم للشعب والقضية الفلسطينية، لافتا لأول مرة يلتفت العالم لوحشية الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، نحن لا نتصور حجم المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني إلا عندما نفكر ونتأملها.