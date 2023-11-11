أحمد موسى يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد غزة

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، خلال تواجده في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يجب محاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الإنسانية وانتهاكاتهم للقانون الدولي، وأنه لا يمكن السكوت على ما يمارسه الكيان الصهيوني من قتل وتدمير وتهجير للفلسطينيين.

واختتم بالقول إن مصر تقف دائمًا مع القضية الفلسطينية وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.