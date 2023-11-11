قبل عرضه.. تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى فيلم "أبو نسب"

انتهى المخرج رامي إمام من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد "أبو نسب" استعدادًا لعرضه، وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "أبو نسب" طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر يوم 20 ديسمبر المقبل.

وتجسد الفنانة ياسمين صبري، دور فتاة تعمل كـlife coach، ومن ثم تجمعها الأحداث والظروف بالفنان محمد إمام، الذي يلعب دور طبيب أطفال، ومن هنا تنشأ بينهما علاقة حب قوية وتتصاعد الأحداث، ومن المقرر طرح البوستر الدعائي والرسمي للفيلم خلال أيام، كذلك يعمل المخرج رامي إمام حاليًا على انتقاء عدد من المشاهد بالفيلم لإطلاق البرومو الرسمي للفيلم.

للمرة الثانية ياسمين صبري تشارك محمد إمام البطولة المطلقة

وتشارك الفنانة ياسمين صبري، الفنان محمد إمام في البطولة للمرة الثانية بعد مرور 5 سنوات، على ظهورها مع "إمام" في فيلم "جحيم في الهند" الذي جمع بينهما في عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فى سياق آخر، انتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذي يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، محمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير الفيلم السينمائي الجديد "شمس الزناتى" والذى يعيد خلاله محمد إمام تقديم القصة التي قدمها والده الزعيم عادل إمام بمعالجة جديدة.