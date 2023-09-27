ياسمين صبري تنتظر «أبو نسب» فى دور العرض السينمائي.. ديسمبر المقبل

تنتظر الفنانة ياسمين صبري، طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "أبو نسب" الذي تلعب بطولته أمام النجم محمد إمام، ومن المقرر طرحه بدور العرض، خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد موعد مبدئى وهو يوم 13 ديسمبر المقبل.

أبطال أبو نسب

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويعيش الثنائي قصة حب خلال الأحداث وتنتهي علاقتهما بالزواج.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام

يسجل فيلم "أبو نسب" التعاون الثالث بين الثنائي محمد إمام وياسمين صبرى، خاصة بعدما قدما معا فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي تم انتاجه عام 2018، ومن قبله فيلم "جحيم فى الهند" عام 2016.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكانت ياسمين صبري، شاركت مؤخرا فى بطولة فيلم "البعبع" أمام النجم أمير كرارة، والذي تم طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المبارك الماضي، وحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 40 مليونًا و250 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.