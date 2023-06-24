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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"داخل حمام السباحة".. صور جديدة تجمع أبطال فيلم "أبو نسب"

ابطال فيلم ابو نسب
ابطال فيلم ابو نسب

يواصل صناع وأبطال الفيلم السينمائي “أبو نسب” الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام تصوير مشاهد وأعمال العمل والذي من المفترض طرحه خلال موسم الصيف الجاري.

 

وظهر أبطال العمل من داخل كواليس تصوير الفيلم وهم في حمام السباحة وجمعت الصور كل من النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري، والفنان محمد ثروت.

 

 

وكان من المقرر طرح فيلم “أبو نسب” ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل، ولكن تم تأجيل طرحه لعدم الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم ليكون خلال موسم الصيف الجاري، وينتمي لأعمال الكوميديا، ويقع «إمام» في غرام الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابله ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية لتنتهي علاقتهما بالزواج.

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

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ابو نسب محمد إمام النجم محمد إمام ياسمين صبرى محمد ثروت إمام

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