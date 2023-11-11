السجن 3 سنوات.. ماذا يقول قانون الرياضة في واقعة شغب جماهير الأهلي؟

عاد الشغب ليظهر من جديد في مدرجات الملاعب المصرية، بعدما حرمنا من مشاهدة الجماهير في السنوات الماضية، ثم عادت لدخول الملاعب مرة أخرى بعد الغياب الذي فرضته حادثتي بورسعيد 2012 والدفاع الجوي 2015 وما بينهما من حوادث شغب للجماهير.

وشهدت مباراة الجونة والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة «دوري نايل»، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مشاجرة داخلية بين جماهير الأهلي وفوضى في المدرج بسبب اختلاف بين مجموعة مشجعي الفريق بالقاهرة ونظيرتها بالإسكندرية على قيادة المدرج.

وعملت الكثير من أجهزة الدولة خلال السنوات الماضية على استعادة الجماهير في المدرجات، خاصة في ظل استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية في آخر 5 سنوات، والتي زينتها الجماهير وخاصة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 ومباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم تطوير منظومة دخول الجماهير للمدرجات وتدشين قاعدة بيانات للجماهير تسمح بحجز التذاكر إلكترونيًا وتسهيل عملية دخول المشجعين للملاعب، كما أنها تسمح بتحديد المتسببين في الشغب بالملاعب ومعاقبتهم بالغياب عن المباريات أو الغرامة للأندية، فضلًا عن العقوبات القانونية في حالة الخروج عن النص.

ماذا يقول قانون الرياضة عن مشاجرة جماهير الأهلي؟

وينص قانون رقم 71 لسنة 2021 “قانون الرياضة” في المادة رقم 90 على الآتي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو بنشر أفكارها بأية صورة في الملاعب".

بينما تنص المادة رقم 91 على الآتي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض".

أي أن المتسببين في أزمة مباراة الجونة والأهلي قد يواجهون عقوبتين مغلظتين من قانون الرياضة، الأولى هي إنشاء روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وذلك بسبب انتمائهم لـ"أولتراس أهلاوي" والتي ستكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة بين 10 إلى 100 ألف جنيه للتحريض على ارتكاب أعمال شغب واعتداء على المنشآت.