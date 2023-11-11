محافظ الغربية يستعرض إنجازات ومشروعات 9 سنوات ماضية

استعرض محافظ الغربية خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مشروعات المحافظة خلال الـ ٩ سنوات الماضية، وبدأ المحافظ بمشروعات التعليم ما قبل الجامعي بعدد مشروعات ٧٢٩ مشروع بتكلفه ٢،٥ مليار جنيه، عبارة عن بناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس وتوسعة للمدارس ورفع كفاءة بعض المدارس الموجودة.

وتطرق المحافظ إلى نوع آخر من المقارنة والتي كان بها نوع من التحدي فقارن بكل المشروعات الموجودة بمحافظة الغربية مع ماتم من ٢٠١٤ حتى اليوم ٢٦٣٦ مدرسة بمحافظة الغربية ٣١٧ تم تطويرهم خلال ٩ سنوات ٤٠٧ منهم كانت مدار جديده تم انشاءها في الـ ٩ سنوات بإجمالي ٣٠٪؜ من المدارس تم انشاءها وتطويرها بالإضافة إلى دخول أنماط جديدة من التعليم كالمدارس اليابانيه وstem والتي لم تكن موجوده في المحافظة قبل ٢٠١٤ مستعرضا صور لبعض المدارس، معلقا أن شكل المدارس اختلف وتوفرت معامل ومعامل للحاسب الآلي وجهزت قاعات للأنشطة وملاعب منجلة تضاهي ملاعب الأندية الرياضية.

وفي التعليم الأزهري كان هناك ٧٤ مشروعا بتكلفة ٣١٤ مليون جنيه وكان عبارة عن إنشاء معاهد وتطوير للمعاهد الموجودة.

إنشاء جامعة سمنود التكنولوجية لتتأقلم وتتماشى مع احتياجات سوق العمل

وفي التعليم العالي الذي يعد الكوادر لسوق العمل كان لدينا ٣٣ مشروع خلال الثلاث سنوات بتكلفه ٣،٣ مليار جنيه وكان اهمهم انشاء جامعه سمنود التكنولوجية لتتاقلم وتتماشي مع احتياجات سوق العمل في منطقة سمنود والمحلة وقال المحافظ اجمالي ماهو موجود على ارض محافظة الغربيه ٤ جامعات ٢ منهم واحده خاصه وجامعة سمنود تم إنشاؤهم خلال ال٩ سنوات و٢٢ كلية على ارض المحافظة ٦ منهم تم انشاءهم خلال ٩ سنوات واجمالي المعاهد ٨ معاهد ٣ منهم تم انشاؤهم خلال الـ ٩ سنوات.

وفي مشروعات الصحة التي هي الذراع الثاني لبناء الانسان ٩١ مشروع بتكلفه ٢،٩ مليار جنيه عباره عن مستشفيات جديده وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات مستشفيات عسكريه ومستشفي الشرطة بنك دم اقليمي جديد تشمل اجهزه جديده وحديثه للكشف على المواطنين واشار الى ان المستشفيات الحكوميه والعسكريه ٣٠ منهم ٣ انشاء جديد ١٢ تم تطويرهم بنسبه٤٠٪؜ الوحدات الصحية ٢٩٥ وحده ومركز صحي ١٧ انشاء جديد و٤٨ تطوير،وفي مستشفيات الجامعة ١٢ مستشفى ٣ منهم تم انشاءهم في ٩ السنوات السابقة.

وفي المستشفيات الخاصه ٧٢ مستشفى١٧ منهم تم انشاؤهم في الـ ٩ سنوات الماضية.

واستعرض المحافظ صور التطور الذي حدث في القطاع الصحي، وفي الاسعاف الجزء المكمل للصحه ٦٣ وحدة إسعاف ٨ بناء جديد و٥ تطوير ونمتلك في الغربية ١١١ سيارة اسعاف نصفهم تقريبا ٥٣ سيارة إسعاف تم توفيرهم خلال الـ ٩ سنوات السابقة.

٢٧ مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين مدن المحافظة

وفي قطاع الطرق والكباري في الطرق ١١٣٧ طريق ٤ مشروعات انشاء محاور مروريه جديدة حوا المدن الكبرى، ٢٧ مشروع اعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين مدن المحافظة،٣٩٩مشروع اعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بالمدن، ٦٢٦ مشروع اعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين القرى، ٨١ مشروع اعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية داخل القرى بتكلفة ٤،٥ مليار جنيه موضحا ان اجمالي اطوال الطرق ١٧٤١،٦٩٨ كم ما رصف قبل ٢٠١٤ ١٨١،٨١٢كم وخلال الـ ٩ سنوات تم رصف ٣٥٢،١٢٩ كم والطرق المستهدف رصفها ١٢٠٧،٧٤٨ كم بنسبة ٦٩،٤ ٪؜ ومشروعات الرصف بالمحافظة من ٢٠١٤ شملت ٤ انشاء محاور مرورية جديده حول المدن الكبرى ١١ اعادة رصف وتطوير طرق رئيسيه بين المدن ٨٦ اعادة رصف وتطوير طرق رئيسية داخل المدن ٩٨ اعادة رصف وتطوير طرق بين القرى ٣٧ اعادة رصف وتطوير طرق داخل القرى واستعرض المحافظ صور للطرق التي تم تطويرها في المحافظة.