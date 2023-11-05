الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“حكاية وطن” إنجازات وزارة الداخلية في الـ9 سنوات الماضية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شهد قطاع وزارة الداخلية، والوضع الأمنى إبان عام 2014، تحديات كبيرة واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، وهذه الإنجازات استعرضها مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023".

وتم القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة، وتمثل هذا الإرهاب في هذا الوقت في جماعة الإخوان التي تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر وهي المنسق الأول مع القائمين مع عدد من التنظيمات التي يطلق عليها التنظيمات التكفيرية، كما أنها الحاضنة للفكر الإرهابي.

ضبط 811 مليون قرص مخدر بـ 124 مليار جنيه في الـ 9 سنوات الماضية

جهود مكافحة المخدرات كشفت في الـ 9 سنوات الماضية عن ضبط 607 ألف قضية و1135 طن مواد مخدرة و811 مليون قرص مخدر قيمتها المالية 124 مليار جنيه و455 قضية غسيل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة قيمتها 22.5 مليار جنيه.

1194 شهيدا و22 ألف مصاب في مواجهة التحديات الأمنية

 التضحيات في الـ 9 سنوات الماضية كانت كبيرة لمواجهة التحديات، حيث تم تقديم  1194 شهيدا و22202 مصاب خلال السنوات الماضية.

ضبط 1203 بؤر إرهابية و3.6 طن متفجرات

في الـ 9 سنوات الماضية، تم ضبط ١٢٠٣ بؤر إرهابية و3.6 طن متفجرات و9800 قطعة سلاح ناري، و2700 عبوة ناسفة  بالإضافة إلى 462 طلقة ذخائر خلال السنوات الماضية.

حكاية وطن وزارة الداخلية الإرهاب شمال سيناء مصر

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