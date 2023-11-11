السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من المحكمة بشأن صيدلي متورط في غسل 11 مليون جنيه

حبس صيدلي
حبس صيدلي

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم السبت، حبس صيدلي متورط بغسل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع من التهرب لسداد ديون مستحقة لإحدى شركات الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

واعترف بأنه كون ثروة غير مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 11 مليون جنيه.

غسل صيدلى شركات الدولة سداد المديونية شراء العقارات ثروة مالية

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