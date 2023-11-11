السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم الإسكندرية": تكريم أسر الشهداء خلال احتفالية المنتزه بنصر أكتوبر

تكريم أسر شهداء أكتوبر
تكريم أسر شهداء أكتوبر بتعليم الإسكندرية

شهد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات احتفال إدارة منتزه أول التعليمية بنصر أكتوبر المجيد، بحضور مصطفى حمادة مدير عام الإدارة، والنائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، وبسيوني محمد وكيل الإدارة وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة وأعضاء المجلس، وعدد من أسر شهدائنا الأبرار.

وكرم الدكتور عربي أبو زيد في لمسة وفاء أسر الشهداء الذين قدموا أروع وأنبل الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن، وهم أسر: الشهيد محمود رضا البحيري، والشهيد محمود جمال عبد الفتاح، والشهيد إسلام أحمد زاهي، والشهيد كريم أحمد طه.

التربية والتعليم نصر أكتوبر المجيد الفداء والتضحية لمسة وفاء تعليم الإسكندرية

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