السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير دولي: أهداف التنمية المستدامة عانت من نقص التمويل في أقل البلدان نموًا

البنك الدولى
البنك الدولى

قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن أهداف التنمية المستدامة كانت تعاني من نقص التمويل في أقل البلدان نموًا قبل فترة طويلة من الانتكاسات الأخيرة التي شهدها العالم في العشرينيات من القرن الحالي، وقدر تقرير أقل البلدان نموا لعام 2021 أن أقل البلدان نموًا ستحتاج إلى استثمار 462 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق معدل نمو بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني زيادة بنسبة 55% في الاستثمارات مقارنة بمبالغ الاستثمار الفعلية في عام 2019.

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه لتحقيق هدف إنمائي أكثر طموحًا سيتعين على أقل البلدان نموا إنفاق نحو  مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يتطلب نمو اقتصاداتها بمعدل سنوي غير محتمل يبلغ 20% خلال العشرينيات من القرن الحالي. 

«الأونكتاد»: غزة سجلت أعلى معدلات البطالة فى العالم بسبب ممارسات الاحتلال

وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الفجوة في تحويل أهداف التنمية المستدامة وحدها في جميع البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموًا، تبلغ الآن حوالي أربعة تريليونات من الدولارات سنويًا - مقابل 2،5 تريليون دولار في عام 2015 عندما اعتمدت أهداف التنمية المستدامة، وعلاوة على ذلك، ازدادت احتياجات أقل البلدان نموًا من التمويل اتساعا نتيجة للأزمات المتعددة. 

وعلى وجه الخصوص، تتزايد احتياجات هذه البلدان من التمويل المناخي في الوقت الذي لا يزال العالم بعيدًا عن تحقيق أهداف اتفاق باريس. ووفقا للجنة المالية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان النامية ستة تريليونات من الدولارات حتى عام 2030، وهو رقم بعيد كل البعد عن هدف التمويل المناخي السنوي المحدد في 100 مليار دولار في اتفاق كوبنهاغن وعن تدفقات التمويل المناخي الفعلية التي تراوحت بين 21 مليارا و83 مليار دولار في عام 2020. 

وقد وضعت أقل البلدان نموًا خططًا طموحة للتصدي لتغير المناخ في مساهماتها المحددة وطنيًا ولكن التنفيذ يعتمد على التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 

الامم المتحدة الأونكتاد التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة نقص التمويل الناتح المحلي الإجمالي

مواد متعلقة

تقرير دولي: العالم يواجه أزمات متعددة تتعلق بتغير المناخ

«الأونكتاد»: غزة سجلت أعلى معدلات البطالة فى العالم بسبب ممارسات الاحتلال

الأونكتاد يستعرض أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الماضية

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس