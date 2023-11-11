السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس إيران: الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسى فى الحرب على قطاع غزة

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التظاهرات المليونية المؤيدة للقضية الفلسطينية في عواصم العالم تؤكد إدانة الجرائم الإسرائيلية.

 

نحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته

ونوه خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيس في الحرب على قطاع غزة من خلال الدعم المطلق لإسرائيل.

وتابع الرئيس الإيراني: "يجب علينا أن نحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته، وأيضًا المقاومة في غزة، ورفض التهجير القسري، وحماية المسجد الأقصى".

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