رئيس إيران: الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسى فى الحرب على قطاع غزة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التظاهرات المليونية المؤيدة للقضية الفلسطينية في عواصم العالم تؤكد إدانة الجرائم الإسرائيلية.

نحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته

ونوه خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيس في الحرب على قطاع غزة من خلال الدعم المطلق لإسرائيل.

وتابع الرئيس الإيراني: "يجب علينا أن نحيي الشعب الفلسطيني على مقاومته، وأيضًا المقاومة في غزة، ورفض التهجير القسري، وحماية المسجد الأقصى".