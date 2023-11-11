السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل يمنع بند" التمرد" بدستور أمريكا دونالد ترامب من الترشح لانتخابات 2024

ترامب
ترامب

ينظر القضاء الأمريكي في طلب لاستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.، ووفقا لما نقلته شبكة.wkar.org الأمريكية.

الدستور الأمريكي قد يستبعد ترامب 

وجادلت مجموعة من الناخبين بأن ترامب غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية  بموجب بند التمرد “– المادة 3 من التعديل الرابع عشر”  في الدستور الأمريكي بسبب الإجراءات المحيطة بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي وتتعلق المادة بمنع من "شاركوا في عصيان أو تمرد" من تولي مناصب فيدرالية.

وقال محامي المدعين مارك بروير: "للدولة مصلحة مشروعة في حماية النزاهة والأداء العملي لعمليتها السياسية، ويُسمح لها باستبعاد المرشحين الرئاسيين المحظور عليهم دستوريًا من تولي مناصبهم".

وقال:  إن العديد من الجمهوريين قد يريدون ترامب على بطاقة الاقتراع، "... لكن ليس لديهم الحق في التهرب والسيطرة على عملية الانتخابات في الولاية ووضع مرشحين غير مؤهلين على بطاقة الاقتراع، وهذه هي المشكلة هنا".

ورفضت المحكمة العليا في مينيسوتا هذا الأسبوع محاولة لمنع ترامب من الاقتراع الأولي، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام الاستماع إلى الطعن إذا أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

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المادة الثالثة من التعديل الـ 14

وتم التصديق على التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وأعدت المادة 3 لمنع الانفصاليين من العودة إلى مناصبهم الحكومية السابقة، عقب عودة الولايات الجنوبية إلى الاتحاد.

 وتم استخدام  هذه المادة  ضد الرئيس الكونفدرالي، جيفرسون ديفيس، ونائبه ألكسندر ستيفنز، ولكنها لم تستخدم منذ ذلك الحين تقريبا. 

ومن جانبهم سبق وقال الباحثان القانونيان المحافظان، ويليام بود ومايكل ستوكس بولسن، في ورقة مراجعة للقانون أن المادة 3: ان المادة تعمل بمثابة تجريد فوري من الأهلية للمنصب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي من قبل الكونغرس" وبالتالي:  يُعتبر  ترامب غير مؤهل للاقتراع ".

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