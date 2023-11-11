السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

جمال شعبان يحذر: مشاهدة فيديوهات العنف في غزة قد تعرضك لأزمة قلبية

جمال شعبان يتحدث
جمال شعبان يتحدث للدستور

يتابع الكثير منا في الوقت الحالي كافة الأخبار الخاصة بغزة وما يحدث فيها من الاحتلال الصهيوني، حيث يقوم أغلبنا بمشاهدة كافة الفيديوهات الخاصة بالأحداث المأساوية، ويتابعها بشكل دورى، خاصة أن مقاطع الفيديو منتشرة على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه؛ قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن متابعة الفيديوهات والأحداث الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي والخاصة بأحداث غزة، يؤثر بشكل كبير على قلب الإنسان، فتأثيرها يعتبر من أقوى التأثيرات، موضحا أن متابعة الأحداث والأخبار السيئة ومشاهدات فيديوهات العنف والضرب تدمر القلب وتؤثر بشكل كبير وملحوظ على مستوي الكوليسترول في الجسم وكذلك مستوى ضغط الدم، إلى جانب ذلك لها تأثير قوي جدا على الحالة النفسية ومستويات السكر في الدم خاصة لدى مرضي تلكا لأمراض المزمنة سواء قلب أو سكر أو ضغط.

جمال شعبان يحذر من مشاهدة فيديوهات العنف

وأضاف دكتور جمال شعبان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن متابعة الأحداث السيئة والمقاطع شديدة الصعوبة في غزة ترفع هرمون التوتر والقلق في الجسم ويزيد من الانفعال بشكل كبير، وهو ما يؤثر بشكل كبير للغاية على القلب وقد يصل الأمر إلي حد تلف بطانة الشرايين التاجية، وممكن أن ينتهي الحال إلي زيادة التجلط وبالتالي التعرض للأزمة القلبية، لذلك يجب الاعتدال والتكيف مع ضغوطات الحياه وعدم الإصراف في مشاهدة تلك الفيديوهات، لافتا إلى إمكانية متابعة الأحداث ولكن مع مراعاة عدم الانخراط في مشاهدة الفيديوهات لساعات طويلة ومتابعة لك فيديو بشكل لحظى حتى لا يتأثر القلب بشكل كبير.

وأشار عميد معهد القلب الأسبق، إلى أن قلب الإنسان هو أمانة لديه فيجب الحفاظ عليه قدر المستطاع وعدم إرهاقه بكافة الصور وعدم التعرض للضغوطات النفسية التي تولد الانفجار.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق قلب الإنسان القلبيه للازمة مشاهدات فيديوهات العنف

مواد متعلقة

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس