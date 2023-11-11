جمال شعبان يحذر: مشاهدة فيديوهات العنف في غزة قد تعرضك لأزمة قلبية

يتابع الكثير منا في الوقت الحالي كافة الأخبار الخاصة بغزة وما يحدث فيها من الاحتلال الصهيوني، حيث يقوم أغلبنا بمشاهدة كافة الفيديوهات الخاصة بالأحداث المأساوية، ويتابعها بشكل دورى، خاصة أن مقاطع الفيديو منتشرة على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه؛ قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن متابعة الفيديوهات والأحداث الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي والخاصة بأحداث غزة، يؤثر بشكل كبير على قلب الإنسان، فتأثيرها يعتبر من أقوى التأثيرات، موضحا أن متابعة الأحداث والأخبار السيئة ومشاهدات فيديوهات العنف والضرب تدمر القلب وتؤثر بشكل كبير وملحوظ على مستوي الكوليسترول في الجسم وكذلك مستوى ضغط الدم، إلى جانب ذلك لها تأثير قوي جدا على الحالة النفسية ومستويات السكر في الدم خاصة لدى مرضي تلكا لأمراض المزمنة سواء قلب أو سكر أو ضغط.

جمال شعبان يحذر من مشاهدة فيديوهات العنف

وأضاف دكتور جمال شعبان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن متابعة الأحداث السيئة والمقاطع شديدة الصعوبة في غزة ترفع هرمون التوتر والقلق في الجسم ويزيد من الانفعال بشكل كبير، وهو ما يؤثر بشكل كبير للغاية على القلب وقد يصل الأمر إلي حد تلف بطانة الشرايين التاجية، وممكن أن ينتهي الحال إلي زيادة التجلط وبالتالي التعرض للأزمة القلبية، لذلك يجب الاعتدال والتكيف مع ضغوطات الحياه وعدم الإصراف في مشاهدة تلك الفيديوهات، لافتا إلى إمكانية متابعة الأحداث ولكن مع مراعاة عدم الانخراط في مشاهدة الفيديوهات لساعات طويلة ومتابعة لك فيديو بشكل لحظى حتى لا يتأثر القلب بشكل كبير.

وأشار عميد معهد القلب الأسبق، إلى أن قلب الإنسان هو أمانة لديه فيجب الحفاظ عليه قدر المستطاع وعدم إرهاقه بكافة الصور وعدم التعرض للضغوطات النفسية التي تولد الانفجار.