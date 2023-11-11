السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يحاول زيادة الضغط على المستشفيات فى غزة

مجمع الشفاء بغزة
مجمع الشفاء بغزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زيادة الضغط على المستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الأطباء أكدوا أن مئات الجثامين أمام محيط مجمع الشفاء بغزة. 

استهداف مباشر لمستشفى الشفاء

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إلى أن الاستهداف المباشر على مستشفى الشفاء مازال مستمرًا من قبل قوات الاحتلال، منوَّهة بأن المستشفى يتواجد بها عدد كبير من الشهداء والجرحى والطواقم الطبية الذين لم يتمكنوا من الخروج بفعل الحالة الصحية السيئة للمصابين داخل المستشفى.

وتابعت: "يتعرض 39 رضيعًا للموت بسبب توقف أجهزة الأكسجين داخل مستشفى الشفاء، إضافة إلى 60 مريضًا داخل غرف العناية المركزة على أجهزة التنفس التي سوف تتوقف في أي لحظة أو أخرى بسبب نفاذ الوقود لعمل الأجهزة".

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