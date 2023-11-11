"القاهرة الإخبارية" ترصد ردود الفعل على استهداف المستشفيات فى غزة (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد ردود الفعل على استهداف المستشفيات في قطاع غزة.

استهداف المستشفيات في قطاع غزة:

مدير منظمة الصحة العالمية: منزعجون للغاية من الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

أطباء بلا حدود: مستشفى الشفاء تعرض لهجمات مكثفة والوضع كارثي.

أطباء بلا حدود: المرضى بمستشفى الشفاء في حالة حرجة وغير قادرين على الحركة أو الإخلاء.

مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقصف النازحين، ويجب ضمان تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في غزة لمواصلة عمل المستشفيات.

الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

الأمم المتحدة: قصف مستشفى الشفاء بغزة يعرض حياة الآلاف للخطر.

الصليب الأحمر الدولي: النظام الصحي في قطاع غزة بلغ نقطة اللاعودة.

مفوض وكالة "أونروا": يجب وقف "المذبحة" في قطاع غزة، وربما هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، ونحض إسرائيل على التوقف الفوري.