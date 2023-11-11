البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ 93 غدًا للتداول على القمح المستورد

تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها الـ93 غدًا الأحد، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، وذلك بعد انتهاء جلستها الـ92 الأربعاء الماضي بنجاح.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الجلسة 93 للبورصة المصرية للسلع، نحو 10 الآف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة، بسعر 11٫400 جنيه للطن.

توفير جميع السلع الاستراتيجية

وتخصص البورصة المصرية للسلع، جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام والخاص في إطار إجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، والسلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية والهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

كما تعمل البورصة المصرية للسلع، على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

كما يمكن للبائع أيضا، سواء كان"مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة اللبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

كما ينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول، وذلك عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول.